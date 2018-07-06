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"Душ раз в неделю": адвокат рассказала о сильно похудевшей Савченко

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Нардеп Надежда Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю.

О состоянии Савченко спустя 107 дней пребывания под стражей рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, передает Gazeta.ua.

"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - сообщила она.

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Также стало известно, что Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение.

Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями террористов"ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Савченко объяснили, как она выжила после 75 дней голодовки.

Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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