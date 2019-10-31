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31 октября • обновлено в 18:28
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"Во тебе, мужик!" Дубневич отличился неприличными жестами в Раде

1.8т Читать материал на украинском

Народный депутат Украины (группа "За будущее") Ярослав Дубневич во время выступления с трибуны Верховной Рады несколько раз показал фигу.

Это произошло в четверг, 31 октября, при обсуждении вопроса о лишении политика неприкосновенности и привлечении его к ответственности. Трансляция заседания велась на телеканале "Рада".

"Я вам всем расскажу, почему я показал во [скрутил фигу] Шульмейстеру. Во тебе, мужик [повторил жест]", – сказал Дубневич.

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Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Фото: Григорий Константинов

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Скрин видеотрансляции

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Персона
Ярослав Дубневич
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика депутат
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an and
an and
Приходят в Верховную Раду не законы писать, а свой бизнес продвигать! Долой его оттуда! Такие "законодатели" вообще не нужны и по определению преступны! Долой из Рады. А вначале в суд!
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