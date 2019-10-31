"Во тебе, мужик!" Дубневич отличился неприличными жестами в Раде

Народный депутат Украины (группа "За будущее") Ярослав Дубневич во время выступления с трибуны Верховной Рады несколько раз показал фигу.

Это произошло в четверг, 31 октября, при обсуждении вопроса о лишении политика неприкосновенности и привлечении его к ответственности. Трансляция заседания велась на телеканале "Рада".

"Я вам всем расскажу, почему я показал во [скрутил фигу] Шульмейстеру. Во тебе, мужик [повторил жест]", – сказал Дубневич.

Ярослав Дубневич Фото: Григорий Константинов

Ярослав Дубневич Скрин видеотрансляции

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