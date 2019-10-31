"Во тебе, мужик!" Дубневич отличился неприличными жестами в Раде

Народный депутат Украины (группа "За будущее") Ярослав Дубневич во время выступления с трибуны Верховной Рады несколько раз показал фигу.
Это произошло в четверг, 31 октября, при обсуждении вопроса о лишении политика неприкосновенности и привлечении его к ответственности. Трансляция заседания велась на телеканале "Рада".
"Я вам всем расскажу, почему я показал во [скрутил фигу] Шульмейстеру. Во тебе, мужик [повторил жест]", – сказал Дубневич.
Ярослав Дубневич
Фото: Григорий Константинов
Ярослав Дубневич
Скрин видеотрансляции
Как писал OBOZREVATEL:
Монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича.
30 октября Регламентный комитет парламента признал законными, но необоснованными представления ГПУ на Ярослава Дубневича, указав на отсутствие объективной стороны преступления.
Нардепу приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.
Речь идет о статье 191 части 5 УК: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.
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