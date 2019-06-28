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"Другого пути нет!" Береза резко осадил Зеленского из-за России

15.8тЧитать материал на украинском

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза резко прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно санкций против России.

В своем Facebook Береза процитировал слова президента о возвращении российской делегации в ПАСЕ: "Каждый из этих людей, с кем я встречался, говорил мне: Владимир, поймите. Такая ситуация. ПАСЕ – это площадка для переговоров. То есть, это решение было уже давно. Давно. У каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали ответ на все 100 процентов..."

"Другого пути нет!" Береза резко осадил Зеленского из-за России

"Господин президент, нам все эти годы первые лица Европы говорили, что уже все решено. Говорили, что не стоит сопротивляться. Что надо понять... Мы не понимали, никогда не соглашались, и упирались. Да, мы шли наперекор. Ломали их планы и разрушали их попытки. Мы отстаивали Украину всеми возможными и невозможными способами. Именно поэтому россиян смогли вернуть только в 2019 году, а не раньше. Мы – это украинская делегация в ПАСЕ", – подчеркнул нардеп.

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"И если Вы захотите, чтобы мы рассказали, как мы этого достигали, то мы готовы поделиться с Вами своим опытом. Но это можно сделать только если Вы проявите это желание. Другого пути нет. Или можете и дальше соглашаться с тем, что Вам говорят лидеры других стран. Но тогда будьте готовы к тому, что однажды они скажут Вам, что надо отказаться от Крыма, Донбасса или еще какой-то части Украины. Понимаю, что Вы этого не хотите. Поэтому ждем Ваше решение. Назначай...те!" – заключил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Борислав БерезаВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Anin Georgij
Anin Georgij
Арьев, Гончаренко, Геращенко, Береза и большая-большая компания. Именно ВАС послали в ПАСЕ. Если Европа не прислушалась, не восприняла ВАШИ аргументы, как постоянных (уже который год) членов ассамблеи, то это, в первую очередь, ВАША вина. Иначе тогда зачем ВЫ там столько лет заседаете? И зачем ВАС туда было посылать, если, как оказалось, ВЫ НИ ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТЕ?
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Anin Georgij, Вина тут полностью на президенте,он не отстаивал интересы Украины,а просто слушал и молчал,вот и результат.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Береза мразь
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Сидоров Андрей, Мразь тут ты,вылезло и тявкаешь,а Береза истинный сын своей страны.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Рейт Адам, ушлепок,ты в реале адам,да еще и рейт?
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Мир Миру
Мир Миру
Які елементарні речі приходиться розтлумачувати...
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