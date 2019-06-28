"Другого пути нет!" Береза резко осадил Зеленского из-за России

Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза резко прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно санкций против России.

В своем Facebook Береза процитировал слова президента о возвращении российской делегации в ПАСЕ: "Каждый из этих людей, с кем я встречался, говорил мне: Владимир, поймите. Такая ситуация. ПАСЕ – это площадка для переговоров. То есть, это решение было уже давно. Давно. У каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали ответ на все 100 процентов..."

"Господин президент, нам все эти годы первые лица Европы говорили, что уже все решено. Говорили, что не стоит сопротивляться. Что надо понять... Мы не понимали, никогда не соглашались, и упирались. Да, мы шли наперекор. Ломали их планы и разрушали их попытки. Мы отстаивали Украину всеми возможными и невозможными способами. Именно поэтому россиян смогли вернуть только в 2019 году, а не раньше. Мы – это украинская делегация в ПАСЕ", – подчеркнул нардеп.

"И если Вы захотите, чтобы мы рассказали, как мы этого достигали, то мы готовы поделиться с Вами своим опытом. Но это можно сделать только если Вы проявите это желание. Другого пути нет. Или можете и дальше соглашаться с тем, что Вам говорят лидеры других стран. Но тогда будьте готовы к тому, что однажды они скажут Вам, что надо отказаться от Крыма, Донбасса или еще какой-то части Украины. Понимаю, что Вы этого не хотите. Поэтому ждем Ваше решение. Назначай...те!" – заключил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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