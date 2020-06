Драки в Раде сделали рекламой королевского театра в Бельгии: эпичные видео

Королевский оперный театр Ла Монне в Бельгии рекламирует свой новый сезон, используя фото и видео драк депутатов в Верховной Раде Украины.

В плакатах промо-кампании использовали потасовки депутата-"свободовца" Игоря Мирошниченко с коллегами из КПУ, передает Бабель. Слоганом нового сезона стала фраза "Once Upon Now" ("Однажды сейчас"), а плакаты можно увидеть в большом количестве в центре Брюсселя.

Кроме печатной продукции, театр запустил рекламу с помощью промо-роликов. Туда попали кадры инцидента с депутатом от БПП Олегом Барной, который в декабре 2015 года пытался "вынести" премьера Арсения Яценюка, выступавшего с трибуны.

Драки в Раде сделали рекламой королевского театра в Бельгии Бабель

Драки в Раде сделали рекламой королевского театра в Бельгии Бабель

В театре отмечают, что человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире.

"Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом", — говорится в аннотации к стартовавшему в марте сезону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Верховной Раде Украины произошла очередная потасовка возле трибуны президиума.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!