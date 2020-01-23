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23 января • обновлено в 21:46
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"Жертва режима": над "избитым" Кивой поиздевались в едкой карикатуре

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Украинский художник Андрей Петренко высмеял драку скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в киевском ресторане.

Карикатуру на политика художник опубликовал 23 января на своей странице в Twitter. В его работе с сарказмом обыгрывается факт того, что нардеп, избивший посетителя заведения, сам обратился к правоохранителям с заявлением о получении побоев.

"Кива – жертва режима", – посмеялся Петренко. Он показал одиозного народного избранника полностью забинтованным на инвалидной коляске.

Новости
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Киву высмеяли за драку в ресторане Киева

Киву высмеяли за драку в ресторане Киева

24 канал

Карикатура на Киву

Карикатура на Киву

twitter.com/PetrenkoAndryi

Напомним, по факту драки было открыто два производства: по заявлению Кивы, где он проходил потерпевшим, и открытое генпрокурором Русланом Рябошапкой в отношении депутата. Их объединили и передали из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Драки нардепов
Персоны
Андрей Петренко Илья Кива
Место
Украина
Теги
фотографии скандалы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Драка
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