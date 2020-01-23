"Жертва режима": над "избитым" Кивой поиздевались в едкой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко высмеял драку скандального народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в киевском ресторане.
Карикатуру на политика художник опубликовал 23 января на своей странице в Twitter. В его работе с сарказмом обыгрывается факт того, что нардеп, избивший посетителя заведения, сам обратился к правоохранителям с заявлением о получении побоев.
"Кива – жертва режима", – посмеялся Петренко. Он показал одиозного народного избранника полностью забинтованным на инвалидной коляске.
Киву высмеяли за драку в ресторане Киева
24 канал
Карикатура на Киву
twitter.com/PetrenkoAndryi
Напомним, по факту драки было открыто два производства: по заявлению Кивы, где он проходил потерпевшим, и открытое генпрокурором Русланом Рябошапкой в отношении депутата. Их объединили и передали из Национальной полиции в Государственное бюро расследований.
#кива - #жертва режима....https://t.co/YlH1uxdWBz#карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/X23tGEReXh— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) January 23, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Украины Илья Кива попытался избить посетителя ресторана в Киеве.
Михаил Майман, с которым сцепился нардеп Кива, считает недопустимым, чтобы такие политики находились в стенах Верховной Рады.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом от ОПЗЖ телесных повреждений посетителю ресторана.
Позже в сеть попало видео драки с народным депутатом. Также появилась переписка Кивы с Михаилом Майманом, которого избил парламентарий.
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