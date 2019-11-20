"Дожать Украину": раскрыта тактика Путина на переговорах с Зеленским

Президент России Владимир Путин оттягивает переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, ожидая благоприятного момента, чтобы "дожать" Украину.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц, комментируя встречу "нормандской четверки", намеченную на 9 декабря.

"Насколько я понимаю, президент РФ Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, в первую очередь потому, что у украинского президента остается достаточно большой рейтинг... Возможно, для него, чтобы дожать Украину в нынешних международных условиях – выборы президента США, транзит власти в Германии – лучше подождать, пока в Украине начнутся какие-то деструктивные внутриполитические процессы, благодаря которым он сможет с помощью внешних игроков давить на украинского президента", – заявил эксперт.

По его мнению, для Путина, который при власти до 2024 года, спешить нет смысла.

"Поэтому будут пытаться внедрять существующую стратегию. В этом году не вышло – давайте в следующем. Если не будет получаться совсем – давайте попробуем какую-то новую агрессию… Есть опасность расшатывания каких-то других регионов. Для РФ давление на Украину состоит из очень многих рычагов. Нажать на какой-то новый рычаг ради переговорной позиции для них вполне приемлемо", – считает Каракуц.

Также международник рассказал, почему встречи с Путиным активно добивается президент Украины.

"Зеленский, когда проводил предвыборную компанию, заявлял в своей программе, что хочет достичь мира. Если ему не будет удаваться встретиться на уровне глав государств, то вся его программа не имеет смысла. Он покажет, что фактически продолжит курс Петра Порошенко", – заявил эксперт.

"А для РФ смысл встречи состоит в том, чтобы подтвердить, что Украина остается в рамках Минских соглашений. Минские соглашения как раз выполняют те пожелания Путина, которые он хотел от Украины в 2014-15 годах. Отказываться от них РФ не будет", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

Путин заявил, что Зеленский "хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе". При этом президент России настаивает, что ключевые решения по Донбассу должны согласовываться с "ЛНР" и "ДНР".

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