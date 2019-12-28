"Достижение Порошенко!" Гончаренко напомнил Зеленскому, кто начал дело против "Газпрома"

Власть президента Владимира Зеленского стремится показать обществу свою внушительную победу в получении 3 млрд долларов компенсации от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но эти действия являются присвоением достижений предыдущей власти.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, комментируя новость о том, что "Газпром" вернул Украине долг в 3 млрд долларов.

"Хочу кое-что напомнить: иск против "Газпрома" был подан при Порошенко, иск основан на директивах Порошенко и этот иск поддерживался во всем предыдущей властью", – написал он.

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Гончаренко отметил, что главный вопрос на сегодня не получение от России 3 млрд долларов по предварительным исками, а стратегия новой власти относительно новых исков 12 млрд долларов, которые Украина вероятно выиграет.

"А теперь вопрос, сможет ли нынешняя власть довести до победы другие иски против России. Никто не говорит открыто, но ходят слухи и российские власти рассказывают, что Украина заведомо отказывается от значительной суммы иска против Москвы. Поэтому или выигрыш это – Думай-то! " – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2900000000 долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Речь идет об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $ 7400000000

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

В то же время вицепремьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $ 2900000000 Украина "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Российская компания "Газпром" выплатила Украине $ 2900000000 решением Стокгольмского арбитражного суда.

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