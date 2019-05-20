Досрочные выборы в Раду: Вакарчук принял решение

Политическая партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.

При этом политическая сила требует изменить избирательную систему перед выборами на пропорциональную и с открытыми списками, сообщает пресс-служба партии.

"Партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они ни состоялись", – сказано в сообщении.

У Вакарчука считают, что Украине необходима пропорциональная избирательная система с открытыми списками, ведь "для новой политики, свободной от коррупции, нужно новое избирательное законодательство".

"Перевыборы по старым правилам – это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции. Во время таких выборов места в партийных списках продаются, избиратель попирается, а в мажоритарных округах царит подкуп и давление админресурса", – отметили в пресс-службе.

Святослав Вакарчук Facebook Святослава Вакарчука

В "Голосе" подчеркнули, что старая избирательная система досталась Украине в наследство еще со времен экс-президента Виктор Януковича.

"Новая избирательная система – это подотчетность каждого депутата перед избирателями. Это невозможность провести в Верховную Раду представителей партии, потерявшей репутацию и доверие. Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика", – подытожил Вакарчук.

Святослав Вакарчук "Голос"

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Во время речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады. В Раде уже заявили, что шокированы заявлением президента Зеленского о роспуске и назначением досрочных выборов. Депутаты намерены обжаловать решение о роспуске, хотя прогнозируют, что обжалование завершится уже после досрочных выборов.

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