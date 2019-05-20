ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Досрочные выборы в Раду: Вакарчук принял решение

10.6тЧитать материал на украинском

Политическая партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.

При этом политическая сила требует изменить избирательную систему перед выборами на пропорциональную и с открытыми списками, сообщает пресс-служба партии.

"Партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они ни состоялись", – сказано в сообщении.

Новости
"Музыка должна остаться": Вакарчук удивил признанием о походе в Раду

У Вакарчука считают, что Украине необходима пропорциональная избирательная система с открытыми списками, ведь "для новой политики, свободной от коррупции, нужно новое избирательное законодательство".

"Перевыборы по старым правилам – это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции. Во время таких выборов места в партийных списках продаются, избиратель попирается, а в мажоритарных округах царит подкуп и давление админресурса", – отметили в пресс-службе.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Facebook Святослава Вакарчука

В "Голосе" подчеркнули, что старая избирательная система досталась Украине в наследство еще со времен экс-президента Виктор Януковича.

"Новая избирательная система – это подотчетность каждого депутата перед избирателями. Это невозможность провести в Верховную Раду представителей партии, потерявшей репутацию и доверие. Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика", – подытожил Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

"Голос"

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Во время речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады. В Раде уже заявили, что шокированы заявлением президента Зеленского о роспуске и назначением досрочных выборов. Депутаты намерены обжаловать решение о роспуске, хотя прогнозируют, что обжалование завершится уже после досрочных выборов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВерховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
12
Смешно
14
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Очередной демидрил
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения