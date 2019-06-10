ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Досрочные выборы: какие партии могут прорваться в Раду

3.2тЧитать материал на украинском

В новый созыв парламента, согласно мнению украинцев, могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 26 мая по 7 июня.

Так, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32,1% респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), "Европейская солидарность" получила бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1% соответственно), "Батькивщина" – 5,1% (5,5% и 7,8% соответственно).

Верховная Рада

Верховная Рада

С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах в парламент также имеет высокие шансы пройти партия "Голос" Святослава Вакарчука.

Новости
КСУ может заблокировать выборы в Раду: экс-судья указал на проблему

За политсилу готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В список "Европейской партии" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

  • Партия "Голос" Святослава Вакарчука также представила команду, с которой идет на внеочередные выборы.

  • 9 июня партия "Слуга народа" обнародовала списки на выборы в Раду. Стали известны имена 100 кандидатов.

  • 10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила своих кандидатов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
11
1
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
73% повинні проголосувати за 'Слуг народа',ми їх не знаємо,але по телевізору на каналі 1+1 говорять що це хороші люди.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кудрич Олександр
Кудрич Олександр
«Батьківщина» уже заявила, что готова к коалиции со «Слугой нарола». Скорее всего, так и будет. И именно эта коалиция будет принимать все государственные решения в Украинском Парламенте и Правительстве. А горстка Порошенка и горстка Януковича наконец-то больше в этой стране ничего решать не будут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ежов Игорь
Ежов Игорь
Оппозиционную платформу – За жизнь надо отправить туда, куда отправили коммунистов. Там в списках ни одного адекватного человека нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кудрич Олександр
Кудрич Олександр
Подвесов Торсион, это обломки партии Януковича. Именно они привели в Украину войну. Уже хотя бы за это они должны были отправиться на свалку истории. Но парламент имени Порошенка и он сам лично за 5 лет так ничего и не предприняли. Значит, им было выгодно, чтобы они были, ведь Порошенко лично назначил Медведчука переговорщиком от Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ежов Игорь, А как ты определяешь адекватность?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel