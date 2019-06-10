Досрочные выборы: какие партии могут прорваться в Раду

В новый созыв парламента, согласно мнению украинцев, могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 26 мая по 7 июня.

Так, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 32,1% респондентов, (34,4% среди тех, кто собирается голосовать и 48,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свои голоса 7,8% опрошенных (8,4% и 11,8% соответственно), "Европейская солидарность" получила бы поддержку 5,4% украинцев (5,8% и 8,1% соответственно), "Батькивщина" – 5,1% (5,5% и 7,8% соответственно).

Верховная Рада

С учетом 5-процентного проходного барьера на выборах в парламент также имеет высокие шансы пройти партия "Голос" Святослава Вакарчука.

За политсилу готовы проголосовать 3,7% всех респондентов (4% среди тех, кто собирается голосовать и 5,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В список "Европейской партии" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука также представила команду, с которой идет на внеочередные выборы.

9 июня партия "Слуга народа" обнародовала списки на выборы в Раду. Стали известны имена 100 кандидатов.

10 июня партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила своих кандидатов.

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