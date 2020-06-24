Домбровская приняла извинения Корниенко за "рабочую бабу": это недопустимо

Одна из возможных кандидатов в мэры Николаева Татьяна Домбровская приняла извинения главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, назвавшего ее "рабочей бабой".

Как заявила Домбровская в комментарии LB.ua, она считает недопустимым, чтобы мужчина говорил о женщине в такой форме.

"Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное, ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", – отметила политик.

Также она намерена продолжать сотрудничество со "Слугой народа" и готова баллотироваться в мэры Николаева, если партия так решит.

"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", – добавила Домбровская.

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