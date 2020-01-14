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15 января • обновлено в 01:43
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"Должна быть наказана": Ельченко сделал громкое заявление о роли России в трагедии с МАУ в Иране

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Украина должна требовать наказания всех причастных к катастрофе с самолетом МАУ, в том числе Россию, которая продала Ирану ракету.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Голос Америки". По его словам, это является вопросом международной ответственности в более далекой перспективе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Второй этап - это создание международной экспертной комиссии, которая немедленно должна начать свою работу, потому что там очень много составляющих в этой трагедии. В том числе, увы, и очередной российский след в виде этого комплекса "Тор". Как говорят специалисты, именно с него была выпущена ракета или ракеты, которые сбили наш самолет", – сказал Ельченко.

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Ельченко сделал заявление о роли России в трагедии с МАУ

Ельченко сделал заявление о роли России в трагедии с МАУ

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший постоянный представитель Украины при ООН, а ныне посол Украины в США Владимир Ельченко резко поставил на место российских представителей в ООН.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Ельченко
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Eбaнько тyпopылое. Откуда на Украине столько идиoтов?
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