"Должна быть наказана": Ельченко сделал громкое заявление о роли России в трагедии с МАУ в Иране

Украина должна требовать наказания всех причастных к катастрофе с самолетом МАУ, в том числе Россию, которая продала Ирану ракету.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Голос Америки". По его словам, это является вопросом международной ответственности в более далекой перспективе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Второй этап - это создание международной экспертной комиссии, которая немедленно должна начать свою работу, потому что там очень много составляющих в этой трагедии. В том числе, увы, и очередной российский след в виде этого комплекса "Тор". Как говорят специалисты, именно с него была выпущена ракета или ракеты, которые сбили наш самолет", – сказал Ельченко.

Ельченко сделал заявление о роли России в трагедии с МАУ Коллаж

Розслідування трагедії українського літака в Ірані: Єльченко заявив, що після завершення розслідування на місці трагедії та повернення тіл загиблих - Україна має вимагати покарання усіх причетних, і не виключено - Росії, яка продала Ірану ракету pic.twitter.com/vCJahnCJF4 — Голоc Амepики (@chastime) 14 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший постоянный представитель Украины при ООН, а ныне посол Украины в США Владимир Ельченко резко поставил на место российских представителей в ООН.

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