"Дойти до Ла-Манша!" Украине спрогнозировали планы Путина по Донбассу

После парламентских выборов в Украине Россия не усилит боевые действия, начав полномасштабную войну.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express" Сергей Згурец.

"Все ожидают парламентских выборов. Потому что связка президентские выборы и парламентские – она напоминает кавалерийскую атаку. Это сочетание определенным образом противоречит стандартным схемам…С точки зрения врага, эта кампания еще не завершилась и они ожидают, влияют и будут влиять на процесс парламентских выборов. Когда есть угроза распространения хаоса и нестабильности, надо просто ждать. Думаю, что здесь действия российской вражеской стороны являются абсолютно прагматичными", – пояснил он.

Згурец добавил, что не стоит ожидать серьезной эскалации на Донбассе.

"В этом нет смысла, потому что, с точки зрения РФ, если начинать боевые действия, то надо уже идти вплоть до Ла-Манша. Нет смысла играть с одной областью. Если начинать войну, то надо начинать уже серьезную войну. И на пик боевых возможностей, если взять статистику финансовой программы, россияне выходят в 2020 году. В таком состоянии долго держать организм невозможно, надо пар выпускать", – полагает он.

Эксперт отметил, что кроме Донбасса, Россия сейчас занята милитаризацией Арктики и ситуацией на Ближнем Востоке.

Владимир Путин 24tv.ua

"Еще надо подождать, потому что слишком много точек напряженности появилось за последнее время и мы не единственная точка, где может начаться выпуск пара для российской военной машины. Вообще, мы очень часто скатываемся только на оценку огневого компонента противостояния. А есть еще экономический, политический, информационный компоненты", – подчеркнул Згурец.

Он также сообщил, что Украина и Россия перешли в "газообразный формат противостояния".

"Это означает, что война никогда не прекращается, противостояние является постоянным и оно охватывает все компоненты - от силового и до социальных сетей, которые тоже стали одним из элементов влияния на врага или даже на свои войска. Ведь доступ к информации стал настолько простым, что стал влиять на способность человека правильно оценивать реальность", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сформировалась "на краю Российской империи".

При этом российский журналист Саша Сотник рассказал, что Россия выведет свои войска с оккупированного ею Донбасса и вернет регион в состав Украины, если Киев признает аннексию Крыма законной.

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