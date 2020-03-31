Портников назвал главную ошибку Зеленского в общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не осознал, что договариваться с российским коллегой Владимиром Путиным – бесполезно.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил украинский журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, российское руководство считает, что существование Украины и Беларуси – это просто политическая ошибка, эти земли принадлежат РФ (полный текст интервью читайте тут).

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"Зеленский, который, никогда на занимался политикой и не следил за политическими процессами, вряд ли осознает всю степень изменений, которые произошли за последние десятилетия как в украинском, так и российском политическом пространстве. Он не осознает всего этого так же, как Путин не понимает, что такое Украина. Он считает, что Украина и Беларусь – это политическая ошибка и попытки назвать какими-то непонятными словами русские земли на западе России. Он сам сказал об этом в интервью, назвав украинцев выдумкой австрийского генерального штаба. Не думаю, что он собирается покидать это убеждение. Возвращение этих "несправедливо захваченных земель" является исторической миссией президента Путина", – подчеркнул Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Виталия Портникова, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что такое Украина в глазах современных россиян и это является его главной проблемой.

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