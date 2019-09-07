Договорился с Путиным? Зеленский анонсировал второй этап возвращения пленных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным второй этап обмена пленными, а также вопрос возвращения Донбасса.

Такое заявление он сделал по итогу возвращения украинских военнопленных в Бориспольском аэропорту, передают "Новости Донбасса". По словам Зеленского, он и Путин выполнили то, о чем договорились ранее. Сегодня между президентами состоялся телефонный разговор.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский журналистам в аэропорту.

Владимир Зеленский во время встречи в Борисполе

Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан. Украинскую сторону в рабочей группе представляет Андрей Ермак.

Президент рассказал, что второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украину прибыли пленные из России. Их встречали родственники, журналисты и президент Украины;

Также на украинскую землю ступил и режиссер Олег Сенцов. Уже опубликованы первые его фото;

Всего в Украину вернулись 35 человек, незаконно удерживаемых в России.

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