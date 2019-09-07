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8 сентября • обновлено в 11:09
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Договорился с Путиным? Зеленский анонсировал второй этап возвращения пленных

28.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным второй этап обмена пленными, а также вопрос возвращения Донбасса.

Такое заявление он сделал по итогу возвращения украинских военнопленных в Бориспольском аэропорту, передают "Новости Донбасса". По словам Зеленского, он и Путин выполнили то, о чем договорились ранее. Сегодня между президентами состоялся телефонный разговор.

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"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский журналистам в аэропорту.

Владимир Зеленский во время встречи в Борисполе

Владимир Зеленский во время встречи в Борисполе

Президент Украины сообщил, что договорился с Путиным "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". Он добавил, что по вопросу обмена были созданы рабочие группы, которые продолжат работу по освобождению украинских граждан. Украинскую сторону в рабочей группе представляет Андрей Ермак.

Президент рассказал, что второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Тварь пархатая!
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1
1
Махов Макс
Махов Макс
Зеленский наипал Путена! Шустрый однако. Порошенко мог дать добро на проведение операции по поимке Цемаха, но не рискнул. А иначе обмена бы не было. А тут раз, и яйца фюреру Х*йлопутину, защемили. Бгггггаааа
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1
3
Хохлов Разум
Хохлов Разум
Махов Макс, ты из какой реальности вещаешь? В твоей кастрюле зазеркалье случилось.
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2
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Махов Макс,А чем так ценен Цемах?
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2
0
Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Такого прогиба Украина ещё не знала. Моряков должны были освободить по решению Международного трибунала. Благодаря сцыкуну возвращение моряков превратили в обмен.
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2
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Александрович Валера, Не 100 лет. А вернули бы после первого закрытия порта для раши
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0
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Александрович Валера
Александрович Валера
Мирошниченко Александр, сто лет бы ждал этого
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2
0

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