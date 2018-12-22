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''Договорились!'' Зеленский сделал заявление о президентских выборах

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Шоумен и лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский заявил, что у него еще есть время для принятия решения относительно участия в выборах президента Украины, которые пройдут в 2019 году.

По словам Зеленского, у него еще есть много незаконченных дел, которые ему бы хотелось завершить в уходящем году. Соответствующее заявление он сделал в рамках общения с гостями благотворительного концерта в Днепре, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я считаю, что еще рано об этом говорить. Официально предвыборная кампания в стране стартует 31 декабря. У меня еще очень много незаконченных дел в этом году. А поскольку я человек конкретный, то когда будет ощущение, что об этом нужно говорить и уже это можно будет сделать законодательно, то тогда и будем с вами говорить", — прокомментировал Зеленский вопрос об участии в выборах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

Неоднозначное высказывание относительно своей кандидатуры на пост главы государства шоумен сделал и в Полтаве, где также выступал вместе со своей командой бесплатно. На вопрос о том, готов ли он взять на себя ответственность за будущее Украины, Зеленский спросил, готово ли общество наделить его такими полномочиями. Получив утвердительный ответ, лидер студии ответил: "Договорились!".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Сегодня

Как писал OBOZREVATEL, согласно с опросом Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социального мониторинга", Владимир Зеленский является одним из лидеров в президентской гонке на грядущих выборах.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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