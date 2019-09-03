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3 сентября • обновлено в 11:33
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"Догоняем Россию": Портников назвал опасность снятия неприкосновенности с нардепов

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Украинцы хотят лишить народных депутатов "иммунитета", но это обернется негативными последствиями – страна может скатиться в авторитарную систему управления.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своём Telegram-канале, отметив, что оба украинских Майдана состоялись, потому что их лидеры были неприкосновенны.

"Неприкосновенность тех, кто обеспечивал политическую поддержку народного протеста – самый настоящий украинский феномен. Но судя по тому, что происходит сегодня, Украина по-прежнему не опережает, а догоняет Россию. Путинскую Россию", – написал Портников.

Также он утверждает, что Украина может скатиться в авторитарную систему управления, которая свойственна постсоветским странам.

Верховная Рада

Верховная Рада

bykvu.com

Новости
В Раде приняли важное решение по депутатской неприкосновенности: что известно

"При этом голосовать за этот авторитаризм будут скопом, возбуждённо, без разделения на фракции – чтобы не обвинили в предательстве "народных желаний". Ведь народ же хочет отмены неприкосновенности, народ хочет, чтобы сажали всех, народ за нас потом не проголосует! А потом этот же самый мудрый народ будет безуспешно ждать своих депутатов на площадях и удивляться, куда они подевались", – отметил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на первом заседании новой сессии одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 363 народных депутата. "Против" – 0. Воздержался – 1.

3 сентября в Раде снова рассмотрят документ № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Напомним, проект №7203 был внесен в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко. Детальнее, в чем особенность депутатского "иммунитета" и что потеряют народные избранники, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Виталий Портников
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shahzadi amber
shahzadi amber
thanks for sharing
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Гаразд, "недоторканність" погано і "доторканність" погано. То виробіть якийсь механізм покарання для тих депутатів, які дня не можуть прожити без того, аби щось не поцупити в держави. Треба ж якось реагувати на злочини наших депутатів.
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