Дочь Гриценко попала в ДТП

Младшая дочь украинского политика, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Анна в субботу, 7 июня, попала в ДТП в Одессе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Известно, что в автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался Mercedes.

Гриценко рассказал, что инцидент произошел около 15:00. Серьезных повреждений никто не получил.

Анатолий Гриценко Аргумент

.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава богу, Он защищает наших детей", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле столкнулся с мотоциклом, в результате чего погибли два человека. В крови чиновника обнаружили 2,0 промилле алкоголя.

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