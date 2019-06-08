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/Новости политики

Дочь Гриценко попала в ДТП

8.5тЧитать материал на украинском

Младшая дочь украинского политика, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко Анна в субботу, 7 июня, попала в ДТП в Одессе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Известно, что в автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался Mercedes.

Гриценко рассказал, что инцидент произошел около 15:00. Серьезных повреждений никто не получил.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Аргумент

Дочь Гриценко попала в ДТП

.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

"Аня сидела именно в месте соприкосновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава богу, Он защищает наших детей", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле столкнулся с мотоциклом, в результате чего погибли два человека. В крови чиновника обнаружили 2,0 промилле алкоголя.

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Тема
ДТП
Персона
Анатолий Гриценко
Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТП в Одессепострадал ребенокполитикафотографии
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леня зе
леня зе
Аннушка уже разлила масло.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
леня зе, Здешний контингент Булгакова не читает!!!
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