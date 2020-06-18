Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин инициировал новое дело против пятого президента Петра Порошенко – за получение Томоса и образование Православной Церкви Украины.

Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале, добавив: "Отсиди за томос, Петя”.

Добкин инициировал дело против Порошенко

Он также опубликовал свое заявление в ГБР:

“Так, манипулируя стремлениями православного сообщества Украины к объединению, Порошенко использовал церковные организации и религиозное противостояние для достижения победы на выборах 2019 года. Такие преступные действия Порошенко вызвали обострение религиозного (межконфессионального) противостояния и вражды в государстве… Однако, заявления Президента Порошенко П. А., решение Парламента, принятые его политсилой, многочисленные визиты дипломатических делегаций Украины в Стамбул, встречи с Константинопольским патриархом государственных чиновников – позволяют сделать вывод о том, что тема объединения православных конфессий Украины и целесообразности создания поместной церкви перестала быть внутренним делом церкви. Состоялось активное политическое вмешательство и административное давление на священноначалие и верующих Украинской Православной Церкви Московского и Киевского патриархатов с целью заставить их принять проект создания ЕПЦ именно в том формате, который считал правильным Порошенко П.А. и в то время президентские политические круги”, – говорится в заявлении.

По словам Добкина, действия Порошенко “представляет опасность для социального мира и политической стабильности в Украине и содержат признаки уголовных деяний, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины”.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы.

Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 июня, в рамках акции против политических преследований пятого президента Украины Петра Порошенко тысячи людей прошли маршем к Офису президента Владимира Зеленского. Они требуют прекратить наступление на армию, веру, язык и лидера оппозиции.