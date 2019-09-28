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28 сентября • обновлено в 17:01
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До отставки: Волкер мог поплатиться за критику главного друга Трампа

1.6т Читать материал на украинском

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который подал в отставку, за месяц до этого давал комментарий про адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Касательно скандала о нем он говорил в эфире программы The Week ведущим Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, у Волкера спросили по поводу информации в СМИ, что Джулиани просил одного из помощников президента Украины Владимира Зеленского о расследовании дела компании Burisma, которой владеет сын кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Отставка Волкера

Отставка Волкера

"Важно понимать, что есть обвинения в определенных нарушениях, которые произошли несколько лет назад, в Украине. Нынешняя украинская власть не имеет до этого никакого отношения. Не думаю, что те обвинения должны быть помехой для рассмотрения близких отношений между Украиной и США", – подчеркнул Волкер.

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Он добавил, что обе страны разделяют совместные ценности, интересы, имеют совместные намерения. Потому, если у США есть какая-то тревога, нужно об этом поговорить. Более того, Волкер назвал Джулиани "частным лицом", которое не представляет интересы государства.

"Партнеры должны говорить и про неприятные вещи. Я также согласен с тем, что не должно быть никакого вмешательства в американские выборы за границей. Также, как и недопустимо вмешательство США в украинские выборы. То есть, если и было что-то, мне об этом неизвестно. А если все же было что-то, по поводу чего есть какие-то обвинения, давайте убедимся, что такого не повторится в будущем. В США Джулиани воспринимается, как мэр Нью-Йорка времен 2011 года. Я был тогда в Белом доме. Он не представляет американскую власть, он частное лицо", – подчеркнул Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Персоны
Курт Волкер Дональд Трамп Рудольф Джулиани Владимир Зеленский Питер Залмаев Тарас Березовец
Место
США
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Комментарии
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Трэш
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина и спецслужбы должны понять что трамп убирает людей от власти сша тех которые критикуют россию тем самым ослабляя сша
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выясняют ещё, а чего это волкер загремел под фанфары? Да пофиг. Подох максим и хер с ним.
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