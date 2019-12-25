"До конца не понимает": Бно-Айриян резко высказался о скандальной реформе Зеленского

Бывший глава Киевской областной администрации Михаил Бно-Айриян резко высказался о скандальной реформе президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации.

В интервью LB.ua Бно-Айриян заявил, что команда президента не до конца понимает, какие она будет иметь последствия.

"Мне кажется, команда до конца не понимает вообще, какие последствия будет иметь децентрализация и как именно будет выглядеть государственное управление после того, когда у нас будут сформированы 100% независимых объединенных общин. Вы видели то скандальное совещание, которое было по тарифам? Оно ведь было очень знаковым. Каждый увидел там свою историю. Кто-то - некомпетентность, кто-то хаос, а я – увидел то, что высшее руководство страны впервые осознало, что такое децентрализация", - ответил Бно-Айриян на вопрос о децентрализации.

Михаил Бно-Айриян thebabel.net

Он добавил, что команда Зеленского не до конца правильно его информирует. По словам Бно-Айрияна, тактика президента имеет "обратную сторону".

"Мне кажется, что команда не до конца правильно информирует Владимира Александровича о всех последствиях децентрализации. Я понимаю, что президент доверяет людям, с которыми он всю жизнь прожил. Наверное, это правильная тактика. Но она имеет обратную сторону. Этим монопольным доступом можно пользоваться так, как нужно, и скрывать от президента реальную информацию о состоянии дел. Поэтому глава государства всегда должен быть проинформирован из разных, независимых друг от друга источников", - отметил экс-глава КОГА.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной госадминистрации.

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