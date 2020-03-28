Внефракционный народный депутат Анна Скороход, у которой подтвердили заражение коронавирусом COVID-19, призналась, что использовала свой статус, чтобы ей сделали тест.

Об этом политик написала в своем Telegram-канале 28 марта. Она рассказала, что первого дня почувствовала температуру (38 градусов), ломоту в теле и сильную головную боль. С этими симптомами она поехала в поликлинику.

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"Посмотрели, послушали – сказали не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы. Отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч. и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", – написала Скороход.

Анна Скороход

На следующий день депутат стала плохо различать запахи. Она позвонила в лаборатории, а потом вызвала "скорую".

"Перезванивают – бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать – звоните лечащему врачу (я у него еще ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было", – рассказала народная избранница.

Она сообщила врачам, что является народным депутатом. После этого Скороход перезвонил главный на смене.

"Мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? – Нет, только экспресс, но это все, что мы можем", – написала депутат.

В результате она решила поехать в Александровскую больницу в Киеве, где и применила "корочку", но тест ей сделали в клинике "Добробут".

"Чтобы сдать тест, мне понадобилось: два дня, "корочка" нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за использование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?" – подытожила Скороход.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключили из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова. После этого Скороход заявила о якобы политических преследованиях.

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