"Для россиян это победа": стало известно, почему Украина устроила демарш в ПАСЕ

Отказ Украины участвовать в осенней сессии ПАСЕ – это специально разработанная стратегия. В противном случае страна де-факто согласилась бы с возвращением России к деятельности ассамблеи.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара. По его словам, отказ Украины от ПАСЕ был согласован с Балтийскими странами, Грузией и Великобританией.

Он рассказал, что демарш состоит из нескольких моментов. Первый – была сформирована новая делегация, но ПАСЕ не уведомили о том, что она начинает действовать. Кроме того, Украина не собирается участвовать в сессионной работе, кроме тех вопросов, которые непосредственно касаются Украины или Российской Федерации.

Стало известно, почему Украина устроила демарш в ПАСЕ

"В комитетах украинская делегация планирует работать. Это та площадка, от которой мы не можем отказываться. Во-первых, нельзя оставлять ПАСЕ как площадку для России продолжать пропаганду и вредить позициям Украины, продвигать идею, что "у них все в порядке, в аннексированном Крыму, никаких нарушений прав, в частности, крымских татар, нет". А также и по поводу нарушений прав человека в самой России против российских граждан.

И второй, очень важный момент – сущность путинского режима и, собственно, всей России, начиная от царизма, советского периода – это нарушение прав человека. Этот режим противоречит важным для нас вещам – верховенству права, демократии, свободе слова. И ПАСЕ является площадкой, созданной, чтобы эти вопросы обсуждать. Поэтому мы не можем покинуть эту организацию, дав возможность России там фактически хозяйничать", – рассказал Хара.

Он отметил, что ПАСЕ не является решающей площадкой с точки зрения прекращения агрессии России в Донецке, Луганске, возвращения Крыма, а также прекращения агрессии в других сферах. Поскольку война идет не только в Донецке, Луганске, она и в информационном и киберпространстве, энергетической, гуманитарной сферах.

Хара добавил, что для россиян демарш Украины в ПАСЕ – это победа, но не поражение Украины.

"Это поражение этой организации. Позиция украинской делегации, считаю, очень правильная. Проблема – не в Украине, не в том, что мы обиделись, а в организации. Европейцы, которые гордятся достижениями в защите прав человека, другими демократическими достижениями – предали свои принципы. Поскольку Россия не выполнила ни одного условия, но вернулась к полноправному членству, и, наверное, они еще планируют каким-то образом протянуть легитимизацию оккупированных территорий. Не исключено, что будут какие-то представители из Крыма... что для нас неприемлемо", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября. Также другие государства решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы.

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