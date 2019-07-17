Для Путина вопрос закрыт: названо главное расхождение президента РФ с Медведчуком

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук признает аннексированный Крым украинским, в то время как президент РФ Владимир Путин считает украденный украинский полуостров частью России.

Именно в этом и состоит главное расхождение в их позициях, что не даст закрыть территориальный вопрос, даже если в Украине будет лояльная к российскому президенту власть, считает журналист Виталий Портников.

"Федерализация страны, особый статус оккупированных регионов, прямые переговоры с российскими наемниками, сохранение на территории Донбасса российских вооруженных сил и их наемников под маской "народной милиции" – обо всем этом неоднократно заявляли и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и другие российские руководители. Не буду повторяться. Поинтересуюсь другим вопросом: а что делать с Крымом – Крымом, который является одним из субъектов Российской Федерации согласно Конституции этой страны (еще одним субъектом, как известно, является Севастополь)? В своем интервью корпорации Би-Би-Си Виктор Медведчук подчеркнул, что считает Крым украинским и говорит об этом Путину. А тот считает полуостров российским – и с точки зрения международного права, и с точки зрения исторической справедливости. Вообще", – напомнил он.

Путин и Медведчук

Портников считает, что у Виктора Медведчука нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине.

"Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, Донбассе, заключенных. Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше? Готово ли будет российское руководство признать эту точку зрения даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент? Давайте будем честными: не будет готово. Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что присоединение полуострова к России – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – означает своими руками разрушить миф о "собирателе земель". А это уже означает, что вопрос "Чей Крым?" будет звучать при любой украинской власти и проблема восстановления территориальной целостности Украины останется главной проблемой российско-украинских отношений", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук заявил, что не согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, будто украинцы и россияне – одна нация.

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