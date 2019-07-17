Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Для Путина вопрос закрыт: названо главное расхождение президента РФ с Медведчуком

Читать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук признает аннексированный Крым украинским, в то время как президент РФ Владимир Путин считает украденный украинский полуостров частью России.

Именно в этом и состоит главное расхождение в их позициях, что не даст закрыть территориальный вопрос, даже если в Украине будет лояльная к российскому президенту власть, считает журналист Виталий Портников.

"Федерализация страны, особый статус оккупированных регионов, прямые переговоры с российскими наемниками, сохранение на территории Донбасса российских вооруженных сил и их наемников под маской "народной милиции" – обо всем этом неоднократно заявляли и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и другие российские руководители. Не буду повторяться. Поинтересуюсь другим вопросом: а что делать с Крымом – Крымом, который является одним из субъектов Российской Федерации согласно Конституции этой страны (еще одним субъектом, как известно, является Севастополь)? В своем интервью корпорации Би-Би-Си Виктор Медведчук подчеркнул, что считает Крым украинским и говорит об этом Путину. А тот считает полуостров российским – и с точки зрения международного права, и с точки зрения исторической справедливости. Вообще", – напомнил он.

Новости
"Медведчук – агент Соколовский": бывший советский разведчик озвучил "сенсацию" о куме Путина

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

Портников считает, что у Виктора Медведчука нет никакого ответа на вопрос, как решать крымскую проблему – как и у любого другого пророссийского политика в Украине.

"Медведчук может много говорить о российско-украинских отношениях, Донбассе, заключенных. Но про Крым он говорит только одно: Крым – украинский. А дальше? Готово ли будет российское руководство признать эту точку зрения даже если в Киеве появится сочувствующий Путину президент? Давайте будем честными: не будет готово. Для Владимира Путина вопрос о Крыме закрыт еще и потому, что присоединение полуострова к России – важный элемент легитимности его режима. Отказаться от этого добровольно – означает своими руками разрушить миф о "собирателе земель". А это уже означает, что вопрос "Чей Крым?" будет звучать при любой украинской власти и проблема восстановления территориальной целостности Украины останется главной проблемой российско-украинских отношений", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук заявил, что не согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, будто украинцы и россияне – одна нация.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук Виталий Портников
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
26
Смешно
4
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Hecke Josef
Hecke Josef
Адольф Алоизович тоже считал Republik Österreich территорией немецкой нации ,впрочем как и Sudetenland,Danzig и прочие территории "немецкого мира".Просчитался..Новому фюреру русского мира наука не пошла в назидание.Время придет..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Hecke Josef, Вот твоему фюреру Алоизовичу и дали пинка русским сапогом, и летел он вместе с твоим дедом -полицаем,через всю Европу, ...хотя нет твоего деда-полицая, наверное повесили в 1945-м
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
У політиці так і є. А в природі Крим повертається до свого засушливого стану без дніпровської води.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мир Миру, Это все в ваших головах покрытых кастрюлями,происходит, а вообще в Крыму .начиная с 2014 года. ни разу не было перебоев с питьевой водой(по крайней мере в крупных городах) на сегодняшний день все крымские водохранилища заполнены на 80-90% ,(и это середина июля!!!) Так что басни про "засушливый Крым" как и про "обесточенный Крым", и "крым без продовольствия", и "Крым без связи и интернета" оставь своим кастрюлеголовым друзьям
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Мир Миру,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Ну, мало ли что там думает Медведчук или еще какой-нибудь "чук". Может он еще думает что Луна - украинская. Главное - это как фактически обстоят дела. А фактически они обстоят так, что Крым российский и этот вопрос закрыт.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel