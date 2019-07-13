Для Донбасса установят льготную коммуналку: Недава планирует снизить тарифы на 30%

Закон, узаконивающий снижение тарифов на коммунальные услуги для жителей Донбасса, может заработать уже с 01 января 2020 года. Документ разработал "прифронтовой" народный депутат Олег Недава, включив туда не только коммунальные льготы, но и государственные инвестиции в энергосбережение.

"Программа рассчитана на 5 лет, но мы планируем, что деньги на начало ее реализации будут заложены уже в бюджете на следующий 2020 год, то есть с 01 января все жители Донбасса ощутят существенное снижение финансовой нагрузки", – объяснил инициатор законопроекта Олег Недава.

Олег Недава Скриншот видео

Спецтариф хотят установить в размере минус 30% от действующего.

Принятие документа должно стать одним из факторов "перезагрузки" экономики региона, рассказывает О.Недава: "Постепенно мы идем к тому, чтобы обеспечить устойчивую динамику экономического роста, роста уровня социальной защиты населения Донбасса. Особенно, прифронтовых населенных пунктов, таких как Славянск. Сегодня ситуация там очень напряженная, ушли инвесторы, упала экономика, регион потерял существенную часть промышленности, нет рабочих мест с достойной зарплатой. Это стартовая точка, из которой мы построили масштабную программу развития, и спецтариф минус 30% на коммуналку – один из ее этапов".

Чтобы обеспечить снижение тарифов для населения Донбасса на треть, в Государственный бюджет Украины на 2020 год заложат дотации местным коммунальным структурам.

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