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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Залишимось сам на сам з "мордором"

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По фб розганяється чергова зрада, мовляв, всі країни ЄС висилають російських дипломатів, а ми - ліпецкаяфабрикаторгівлянакровіневисилаємо...

Новости
Россия – слишком жирный кусок, чтобы от него отказываться

Мені набридла зрада й непрофесіоналізм. По-перше, в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули. Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку. Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?

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Автор
Ирина ГеращенкоИрина Геращенко
Тема
Российская военная угроза
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Ірини Геращенко
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