"Диктуйте список неприкасаемых": Луценко раскрыл детали скандала с послом США

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович не давала ему "список неприкасаемых" лиц.

Глава ГПУ в интервью "The Бабель" рассказал, что дипломат приходила в ГПУ в январе 2017 года и интересовалась делом Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).

"Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова – в этом были признаки злоупотребления", – отметил он.

Луценко добавил, что Йованович назвала Каська выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовные дела дискредитируют антикоррупционеров.

"Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать дело по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкасаемых персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улицы Сикорского, где находится посольство США. – Ред.). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – сообщил генпрокурор.

Юрий Луценко lotsia.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Йованович предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

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