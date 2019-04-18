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"Диктуйте список неприкасаемых": Луценко раскрыл детали скандала с послом США

2.2тЧитать материал на украинском

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович не давала ему "список неприкасаемых" лиц.

Глава ГПУ в интервью "The Бабель" рассказал, что дипломат приходила в ГПУ в январе 2017 года и интересовалась делом Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).

"Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова – в этом были признаки злоупотребления", – отметил он.

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Луценко добавил, что Йованович назвала Каська выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовные дела дискредитируют антикоррупционеров.

"Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать дело по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: "Диктуйте список неприкасаемых персон". Она говорит: "Нет, вы меня неправильно поняли". Я говорю: "Нет, я вас правильно понял; раньше такие списки писали на Банковой, а вы предлагаете новые списки от Танковой" (прежнее название улицы Сикорского, где находится посольство США. – Ред.). Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие", – сообщил генпрокурор.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

lotsia.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Йованович предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.

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Персоны
Мари ЙовановичЮрий Луценко
Место
Украина
Тег
ГПУ
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Ткаченко Наталья
Ткаченко Наталья
успела Йованович устно назвать фамилии Сытника, Лещенко, те с которых как с гуся вода? на первого уже столько дело в гпу завели, а результатов нет. даже по разглашению Сытником тайны следствия
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Питон Каа
Питон Каа
У автомобиля-то есть задняя передача, а человеку как быть? Слово-то не воробей, вылетит, не поймаешь.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
А Юа ще тут? Більшість СВИНАРЧУКІВ вже в УСРАІЛІ !
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