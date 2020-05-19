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19 мая • обновлено в 13:39
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В "Слуге народа" назвали самые большие победу и проигрыш Зеленского за год

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За год президентства Владимиру Зеленскому удалось наладить диалог с Российской Федерацией, но в настоящее время он превратился в монолог.

"Когда мы обращаемся к РФ в связи с пандемией прекратить огонь, допустить Красный Крест, миссию ОБСЕ – к сожалению, наш диалог превратился в монолог", – заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

По ее мнению, телефонные переговоры и личные встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, успешный обмен пленными свидетельствовали о том, что диалог был. Но на сегодняшний день стало очевидным, что Кремль не намерен отказываться от своей позиции по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Россия видит только одно: политическое урегулирование, и только потом можно говорить о какой-то безопасности. Это невозможно для украинской стороны, потому что для нас это вопрос жизни и смерти нашего государства", – подчеркнула нардеп.

Анализируя год президентства Владимира Зеленского, она назвала последнюю победу и последний проигрыш главы государства.

"Из последних побед важным является то, что Европейский Союз проголосовал о выделении нам 1,2 миллиарда евро помощи на борьбу с коронавирусом. Это наибольшая помощь для тех стран, о которых голосовал ЕС. Другие не получат даже половины того, что получит Украина. К поражениям можно отнести то, что не происходит нормандский формат. Все-таки мы должны были быть более активными, вопреки давлению, вопреки нежеланию России, вопреки всем палкам в колеса, которые нам ставит внутренняя оппозиция", – заявила Верещук.

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог оказать на президента РФ Владимира Путина "динамическое давление" в вопросе освобождения Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Мирные переговоры в Минске Обмен пленными Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Итоги
Персоны
Ирина Верещук Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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