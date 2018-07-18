"Дерибан" в рядах ГБР: миссия ЕС учла замечания к кандидатам

Консультативная миссия ЕС (КМЕС) приняла во внимание сообщения СМИ и представителей гражданского общества относительно кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований (ГБР), относительно добропорядочности которых есть сомнения.

Согласно заявлению, обнародованном 18 июля, КМЕС учла замечания в контексте текущего процесса отбора.

"Речь идет о существенных нарушениях прав человека, к которым, как утверждается, причастны некоторые кандидаты, а также об их возможной причастности к коррупционным правонарушениям и сомнениях в добропорядочности", - говорится в заявлении.

ГБР

В КМЕС отмечают, что персонал, который будет отобран в ГБР, должен иметь высокие профессиональные и моральные качества.

"Это ключ к построению доверия общества к ГБР: как и любое другое новое правоохранительное ведомство, этот орган все еще должен заслужить доверие граждан Украины", - подчеркнули в миссии.

Напомним, привлечение КМЕС осуществляется согласно договору, заключенному с бюро, и не распространяется на отбор, который осуществляется "внешней" комиссией.

Конкурсная комиссия должна отобрать 19 июля 27 из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР. Комиссия состоит из 9 человек: по 3 представителя от Верховной Рады, Кабинета министров и президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля конкурсная комиссия государственного бюро расследований представила уже утвержденный список кандидатов на руководящие должности в ведомство. В СМИ его уже окрестили "дерибаном между людьми Авакова".

Главой Госбюро расследований был избран экс-прокурор Роман Труба, который обошел 49 конкурентов, претендовавших на пост.