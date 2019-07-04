Депутаты "Евросолидарности" встретились с главой КСУ: решение по люстрации сегодня не будет

В четверг, 4 июля, Конституционный суд Украины не примет окончательного решения по закону "Об очищении власти", известного как "закон о люстрации".

Об этом заявила народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Она вместе с другими депутатами встретилась с главой КСУ перед началом судебного заседания, пишет пресс-служба "ЕС".

По ее словам, закон "Об очищении власти", который обеспечил люстрацию чиновников правительства Януковича, пытаются отменить до 21 июля. Дело в том, что с 22 июля Конституционный суд уходит в отпуск, а после выборов будет формироваться правительство, объяснила Сюмар. Народный депутат добавила, что, очевидно, в него хотят попасть люстрованные по состоянию на сейчас чиновники времен Януковича.

Партия "Евросолидарность" Пресс-служба "ЕС"

"Эти люди хотят прилететь из Москвы в Украину, они хотят занять здесь ключевые должности в государстве. Надо понимать, что тогда Москва фактически вернется в украинскую власть, и это будет ее гибридный захват", – подчеркнула кандидат от партии "Европейская солидарность".

Сюмар отметила, то, что 4 июля не ожидается решение по закону, что является тактической победой активистов, собравшихся под стенами суда.

"Председатель Конституционного суда сообщила, что сегодня отсутствуют несколько судей, и это означает, что рассмотрение этих дел будет промежуточным. То есть окончательное решение сегодня Конституционный суд не намерен принимать", – рассказала депутат.

По ее мнению, это результат активного общественного давления, что очень важно. "Но, конечно, надо быть бдительными, нужно быть здесь, чтобы это было лишь промежуточное заседание. Чтобы окончательное решение было принято в пользу того, чтобы закон о люстрации был сохранен", – убеждена Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко и "ЕС" собрались на митинг под КСУ. Конституционный суд Украины в четверг, 4 июля, продолжил рассмотрение дела о соответствии Конституции закона "Об очищении власти".

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