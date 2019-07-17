"Депутатом быть не может": Грановский обратился к Зеленскому из-за "слуги" Куницкого

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что блогер Александр Куницкий не может баллотироваться в Раду, если владеет двойным гражданством.

Об этом президент сказал во время визита в Харьков, отвечая на соответствующий вопрос об израильском паспорте Куницкого, который идет по 169-му округу от "Слуги народа".

"Владимир Александрович не избегал ответа на вопрос о двойном гражданстве кандидата Александра Куницкого. Ответ очень информативный - "если у него есть гражданство другой страны, депутатом он быть не может", - написал Грановский.

Зеленский признал, что если Куницкий будет отстранен от выборов, то на округе вновь победит Грановский.

"Поверьте, в будущем я стану гораздо полезнее для общества и Харькова, в частности, чем господин Куницкий. Этот человек успела ввести в заблуждение и вас, и вашу команду, но я не так воспитан, я за правду", - добавил нардеп.

Александр Куницкий Facebook Александра Куницкого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК сняла Куницкого с выборов в Раду из-за того, что кандидат нарушил норму о пребывании за пределами Украины не более 90 дней. Однако вскоре он восстановился в качестве кандидата через суд.

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