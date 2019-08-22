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Депутат отказался от мандата: его заменила менеджер "Студии Квартал 95"

3.1т Читать материал на украинском

Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк отказался от мандата.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook по итогам заседания комиссии 22 августа под председательством Татьяны Слипачук.

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лысюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69 об отказе от депутатского мандата, комиссия признала его не получившим указанный мандат", - говорится в сообщении.

Депутаты от "Слуги народа"

Депутаты от "Слуги народа"

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В свою очередь Центральная избирательная комиссия признала избранной депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" менеджера "Студии Квартал 95" Елену Хоменко вместо Лысюка.

Сам Лысюк в комментарии "Украинской правде" пояснил, что сложил мандат, потому что сейчас находится на военной службе в Киевской области и убежден, что так принесет больше пользы стране.

"Я нахожусь на военной службе, и было принято решение, что я больше пользы принесу, занимая эту должность. Если так будет беспокоить избирателей этот вопрос (какую должность занимает – Ред.), думаю, что каким-то образом это прокомментирую. А пока у меня нет полномочий это комментировать", - сказал он.

Лысюк уточнил, что когда решил идти по списку "Слуги народа", то на военной службе не состоял, а восстановился там уже во время предвыборной кампании.

В дальнейшем он планирует сотрудничать с командой Зеленского "в вопросах правоохранительной системы и армии".

Отметим, Лысюк является директором ООО "Лигал Консалтинг", основателем и главой Адвокатского объединения "Hillmont Partners". Также он является научным консультантом телепроектов телеканала "СТБ", в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ (г. Киев). Окончил юридический факультет академии СБУ. Подполковник СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президентская партия "Слуга народа", которая по результатам выборов сформирует монобольшинство в парламенте, заняла все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад.

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Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Макарский Александр
Макарский Александр
Весилье продолжается
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та давай вже без обговорення всім списком 95 в депутати та й по тому корнішон же говорив що ніяких свояків брати не буде. ха ото приколовся . Чому всі мовчать ?послідовники зє в ступорі?
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