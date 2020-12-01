Появился долгожданный текст законопроекта о восстановлении ответственности за умышленное декларирования недостоверной информации.

Интересно, что председатель ВР Разумков обеспечил полный консенсус власти и оппозиции, в общем законопроекте предлагают за ложь чиновников по средствам наказывать штрафами и общественными работами.

Так, в случае умышленного непредставления декларации должностными лицами предусмотрен штраф от 42 500 до 51 000 гривен, а в случае умышленного указания недостоверной информации в декларации от 6 млн и более - штраф от 51 00 до 85 000 грн.

Поэтому, можно воровать миллионы или миллиарды и скрывать об этом информацию и официально купить "индульгенцию на право воровать" от ВР за 15 - 2000 долларов!

Поэтому эта история подтвердила печальную политическую истину: партий в парламенте много, но лозунг "деньги превыше всего" - единственный для всех!

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