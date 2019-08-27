"Дело сенсорной кнопки": в ГБР объяснили следственные действия в Раде

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что следственные действия в Верховной Раде Украины не помешают провести первое заседание нового состава парламента 29 августа.

Позицию ГБР в "деле сенсорной кнопки" в эфире ObozTV озвучила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова. По ее словам, запуск сенсорной кнопки без внесения изменений в регламент Рады может поставить под сомнение легитимность голосований с ее применением.

"Следственные действия в аппарате и в административном здании Верховной Рады Украины проводились 23 и 27 августа. Она абсолютно не направлены на то, чтобы каким-то образом помешать заседанию. Скорее наоборот – чтобы заседание прошло без каких-то сбоев электронной системы "Рада" и без помех", – сообщила Иванова.

Она отметила, что осмотр ГБР проводился в рамках криминального производства по факту возможного нарушения служебными лицами аппарата Рады правил эксплуатации системы "Рада-3" путем использования сенсорной клавиши.

Иванова объяснила, что функционирование сенсорной клавиши сейчас не предусмотрено в законе "О регламенте".

"Что установили – я, к сожалению, сейчас сообщить не могу. Потому что следственные действия еще продолжаются", – добавила пресс-секретарь Бюро.

"Все эти годы работала система "Рада-3". И мы выясняем, почему именно сейчас определенные действия определенных служебных лиц аппарата Верховной Рады Украины были направлены на то, чтобы в экстренном режиме ввести использование этой сенсорной кнопки", – уточнила она.

"Дело сенсорной кнопки" набирает обороты nabludatel.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

За несколько дней до последнего заседания парламента VIII созыва его спикер Андрей Парубий поручил аппарату Верховной Рады решить все технические вопросы для запуска системы голосования с помощью сенсорных кнопок.

27 августа Андрей Парубий сообщил, что СБУ и ГБР блокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в парламенте. По его словам, для запуска кнопки нет необходимости вносить изменения в регламент.

Отстраненный от исполнения обязанностей первый заместитель руководителя аппарата Рады Владимир Слышинский заявил, что на него оказывали давление в связи с необходимостью провести тестирование сенсорной кнопки.

Ранее представитель президента в ВР, нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук анонсировал появление в парламенте новой системы голосования "Рада-4".

Итоги дня на ObozTV смотрите ежедневно по будням в 17:30.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram