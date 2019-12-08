Дело против Корбана из-за Протасового Яра закрыли: все детали

Правоохранители закрыли уголовное производство против бывшего заместителя главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского Геннадия Корбана касательно строительства в Протасовом Яру в Киеве.

Соответствующее постановление было выдано следователем Соломенского управления полиции 27 ноября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Закрыть в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления", – сказано в документе.

Дело против Корбана закрыли

Так, следствие не нашло подтверждений того, что якобы Корбан угрожал расправой члену общины в защиту Протасова Яра от вырубки и застройки Роману Ратушному. При анализе страницы последнего в соцсети Facebook не было обнаружено сообщений с угрозами.

Постановление следователя подтвердило слова Корбана о том, что он не имеет отношения к строительству в Протасовом Яру.

Дело против Корбана закрыли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее противники строительства жилого комплекса вблизи Протасова Яра в Киеве прибегли к циничной манипуляции с ветераном АТО.

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