Главная Новости
8 декабря • обновлено в 20:46
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Дело против Корбана из-за Протасового Яра закрыли: все детали

714
Читать материал на украинском

Правоохранители закрыли уголовное производство против бывшего заместителя главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского Геннадия Корбана касательно строительства в Протасовом Яру в Киеве.

Соответствующее постановление было выдано следователем Соломенского управления полиции 27 ноября (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Закрыть в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления", – сказано в документе.

Новости
Ощущаю опасность для страны: Корбан раскритиковал "формулу Штайнмайера"

Дело против Корбана закрыли

Дело против Корбана закрыли

Так, следствие не нашло подтверждений того, что якобы Корбан угрожал расправой члену общины в защиту Протасова Яра от вырубки и застройки Роману Ратушному. При анализе страницы последнего в соцсети Facebook не было обнаружено сообщений с угрозами.

Постановление следователя подтвердило слова Корбана о том, что он не имеет отношения к строительству в Протасовом Яру.

Дело против Корбана закрыли

Дело против Корбана закрыли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее противники строительства жилого комплекса вблизи Протасова Яра в Киеве прибегли к циничной манипуляции с ветераном АТО.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Геннадий Корбан
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги