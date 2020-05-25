Дело об автомате Черновол: экс-нардеп раскрыла детали и показала фото с оружием

Нардеп 8-го созыва Татьяна Черновол рассказала историю своего автомата, из-за которого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Как написала она в Facebook, суть дела в том, что автомат добытый в бою, а значит нелегально (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Татьяна Черновол с автоматом

"Добытый не мной, а моим мужем при освобождении Мариуполя в штабе сепаров, но с этим автоматом я "засветилась" после гибели Николая во время обороны Мариуполя в начале сентября 2014 года. Он легко идентифицируется – на нем нацарапано: "За Украину", – отметила Черновол.

По ее словам, автомат был узаконен в октябре 2014 года.

"На меня натягивают УК в части нелегального получения, владения и, может, применения оружия в течение двух месяцев, а фактор "священной войны" просто игнорируется", – добавила экс-нардеп.

Она опубликовала документ ГБР – направление на экспертизу автомата АКС-74, калибр 5,45 мм.

Также Черновол выложила свою фотографию с автоматом и картину, на которой нарисован ее погибший муж с этим же оружием.

Facebook Татьяны Черновол

Facebook Татьяны Черновол

Facebook Татьяны Черновол

Как писал OBOZREVATEL, 24 мая Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – о ее автомате.

Против экс-нардепа уже расследуется дело об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

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