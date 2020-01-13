Дело беглого нардепа Онищенко: Офис генпрокурора решил скрыть важную информацию

Офис генерального прокурора решил засекретить информацию об экстрадиции из Германии в Украину беглого экс-нардепа Александра Онищенко.
Об этом в Офисе генпрокурора сообщили в ответ на запрос Українських Новин. Там заявили, что якобы информация о принудительном возвращении Онищенко в Украину касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.
Таким образом, до сих пор не известно, когда Онищенко будет экстрадирован из Германии в Украину.
Офис генпрокурора засекретил информацию о экстрадиции Онищенко в Украину
lb.ua
В офисе добавили, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, поэтому ее не могут обнародовать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал и находился в розыске.
Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность.
В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче народного депутата.
25 июля 2019-го в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.
В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы" и анонсировали передачу дела в суд.
В начале ноября САП добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете Онищенко.
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