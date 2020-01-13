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13 января • обновлено в 11:59
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Дело беглого нардепа Онищенко: Офис генпрокурора решил скрыть важную информацию

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Офис генерального прокурора решил засекретить информацию об экстрадиции из Германии в Украину беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом в Офисе генпрокурора сообщили в ответ на запрос Українських Новин. Там заявили, что якобы информация о принудительном возвращении Онищенко в Украину касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Таким образом, до сих пор не известно, когда Онищенко будет экстрадирован из Германии в Украину.

Офис генпрокурора засекретил информацию о экстрадиции Онищенко в Украину

Офис генпрокурора засекретил информацию о экстрадиции Онищенко в Украину

lb.ua

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В офисе добавили, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, поэтому ее не могут обнародовать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Александр Онищенко
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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