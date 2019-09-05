"Даже сказочный долбо... это знает": Путина поставили на место из-за Японии и Крыма

Президент России Владимир Путин удивился, почему Япония не выдает визы жителям аннексированного Крыма.

Об этом глава Кремля рассказал в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Для нас очень странно, что Япония не выдает визы всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?" – пожаловался Путин.

При этом лидер россиян отметил, что в настоящий момент делается все возможное, чтобы граждане Японии могли посещать Курильские острова даже без виз.

В сети Путину напомнили, что Крым – это Украина, и полуостров находится под оккупацией.

"Странно то, что в Европе впервые после Второй мировой армия одной страна захватывает часть территории другой и присваивает ее. Дико даже. И сказочный долбот*ах это знает", "А то что там нету даже Сбербанка для него не странно?", "Открываю секрет, деду передашь, Япония выдает визы крымчанам в Украине, по украинским паспортам", "Оказывается крымчане, которые еще и в Японию хотят?" – возмущались в сети.

Путин: Для нас очень странно, что Япония не выдает визы всем крымчанам. Где Япония, а где Крым? pic.twitter.com/4yUr5XRDPw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 5, 2019

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму началась новая волна эмиграции – люди уезжают, бросая нажитое имущество, недвижимость и бизнес.

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