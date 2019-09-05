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5 сентября • обновлено в 15:12
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"Даже сказочный долбо... это знает": Путина поставили на место из-за Японии и Крыма

6.3т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин удивился, почему Япония не выдает визы жителям аннексированного Крыма.

Об этом глава Кремля рассказал в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Для нас очень странно, что Япония не выдает визы всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?" – пожаловался Путин.

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При этом лидер россиян отметил, что в настоящий момент делается все возможное, чтобы граждане Японии могли посещать Курильские острова даже без виз.

В сети Путину напомнили, что Крым – это Украина, и полуостров находится под оккупацией.

"Странно то, что в Европе впервые после Второй мировой армия одной страна захватывает часть территории другой и присваивает ее. Дико даже. И сказочный долбот*ах это знает", "А то что там нету даже Сбербанка для него не странно?", "Открываю секрет, деду передашь, Япония выдает визы крымчанам в Украине, по украинским паспортам", "Оказывается крымчане, которые еще и в Японию хотят?" – возмущались в сети.

"Даже сказочный долбо... это знает": Путина поставили на место из-за Японии и Крыма

Скриншот

"Даже сказочный долбо... это знает": Путина поставили на место из-за Японии и Крыма

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму началась новая волна эмиграции – люди уезжают, бросая нажитое имущество, недвижимость и бизнес.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Владивосток
Теги
соцсети Крым
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Комментарии
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lykin vasa
lykin vasa
и шо,много арбайттуристо острова посещает?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Каждый долб**б знает что на территории Украины грубо нарушили Конституцию, совершив вооруженный переворот (революцию), из-за чего на территории Крыма и Севастополя прошел референдум, где подавляющее большинство решила статус полуострова.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Plotnikov Alex, Хватит заливать,методичка устарела,пора менять.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы приезжайте батрачить на Курилы там много цикавого, во всяком случае лучше чем в панских толчках,которые вы гидно моете от евроговна и в которых живете
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