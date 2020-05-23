Открытое окно и второй пистолет в машине: OBOZREVATEL узнал подробности с места смерти Давыденко

Один из знакомых погибшего народного депутата Валерия Давыденко, найденного мертвым в уборной своего кабинета, заявил, что не верит в самоубийство политика.
Об этом он сказал в разговоре с корреспонденткой OBOZREVATEL, которая находилась на месте происшествия. Соответствующее заявление мужчина сделал и при телефонной беседе со знакомым.
"Он глубоко верующий человек и не мог сам застрелиться", – сказал он.
Валерия Давыденко нашли застреленным
Коллаж
При этом другой источник, близкий к покойному, предположил, что смерть нардепа – это скорее всего самоубийство.
OBOZREVATEL также стало известно, что окно кабинета, где обнаружили труп, было открыто. Этот факт внесен правоохранителями в протокол.
Правоохранители обыскивают авто погибшего
Правоохранители обыскивают авто погибшего
Правоохранители обыскивают авто погибшего
В уборной под офисным креслом, где находилось тело, лежал пистолет. Однако в машине убитого, припаркованной возле здания, также нашли оружие – еще один пистолет. Криминалисты и следователи сняли с него отпечатки.
Уборщица говорила, что кресло, в котором она нашла мертвого мужчину, было любимым у депутата.
В авто, кроме прочего, нашли три антисептика.
Фото с места ЧП
Фото с места ЧП
Фото с места ЧП
Фото с места ЧП
Как писал OBOZREVATEL, мертвым нардепа обнаружила уборщица, рядом с телом лежал пистолет. В МВД заявили, что будут рассматривать все версии случившегося.
Кроме того, в сеть слили фото 18+ с уборной, где нашли мужчину.
В своем последнем посте в соцсети Давыденко писал о планах на будущее.
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