Открытое окно и второй пистолет в машине: OBOZREVATEL узнал подробности с места смерти Давыденко

Один из знакомых погибшего народного депутата Валерия Давыденко, найденного мертвым в уборной своего кабинета, заявил, что не верит в самоубийство политика.

Об этом он сказал в разговоре с корреспонденткой OBOZREVATEL, которая находилась на месте происшествия. Соответствующее заявление мужчина сделал и при телефонной беседе со знакомым.

"Он глубоко верующий человек и не мог сам застрелиться", – сказал он.

Валерия Давыденко нашли застреленным Коллаж

При этом другой источник, близкий к покойному, предположил, что смерть нардепа – это скорее всего самоубийство.

OBOZREVATEL также стало известно, что окно кабинета, где обнаружили труп, было открыто. Этот факт внесен правоохранителями в протокол.

Правоохранители обыскивают авто погибшего

Правоохранители обыскивают авто погибшего

Правоохранители обыскивают авто погибшего

В уборной под офисным креслом, где находилось тело, лежал пистолет. Однако в машине убитого, припаркованной возле здания, также нашли оружие – еще один пистолет. Криминалисты и следователи сняли с него отпечатки.

Уборщица говорила, что кресло, в котором она нашла мертвого мужчину, было любимым у депутата.

В авто, кроме прочего, нашли три антисептика.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

Как писал OBOZREVATEL, мертвым нардепа обнаружила уборщица, рядом с телом лежал пистолет. В МВД заявили, что будут рассматривать все версии случившегося.

Кроме того, в сеть слили фото 18+ с уборной, где нашли мужчину.

В своем последнем посте в соцсети Давыденко писал о планах на будущее.

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