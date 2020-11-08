В Борисполе назначили дату выборов после смерти мэра от COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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  • Анатолий Федорчук был городским головой Борисполя с 2006 года

  • На местных выборах 2020-го баллотировался от партии "Наш край"

  • 18 октября Федорчук был госпитализирован в тяжелом состоянии в Переяславскую больницу

После смерти мэра в Борисполе проведут повторные выборы

Повторные выборы мэра Борисполя (Киевская область) запланированы на 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей. Напомним, перевыборы назначены в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил в ходе голосования 25 октября.

Согласно информации Реестра избирателей, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов для пяти разных округов:

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября от коронавируса. Объявления результатов голосования он не дождался.

  • Федорчуку было 60 лет. 26 ноября ему бы исполнился 61 год.

  • В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса в городе назначили повторные выборы мэра.

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