В Борисполе назначили дату выборов после смерти мэра от COVID-19

Повторные выборы мэра Борисполя (Киевская область) запланированы на 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей. Напомним, перевыборы назначены в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил в ходе голосования 25 октября.

Согласно информации Реестра избирателей, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов для пяти разных округов:

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