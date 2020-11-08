В Борисполе назначили дату выборов после смерти мэра от COVID-19
Анатолий Федорчук был городским головой Борисполя с 2006 года
На местных выборах 2020-го баллотировался от партии "Наш край"
18 октября Федорчук был госпитализирован в тяжелом состоянии в Переяславскую больницу
Повторные выборы мэра Борисполя (Киевская область) запланированы на 27 декабря.
Об этом сообщается на сайте Государственного реестра избирателей. Напомним, перевыборы назначены в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил в ходе голосования 25 октября.
Согласно информации Реестра избирателей, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов для пяти разных округов:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября от коронавируса. Объявления результатов голосования он не дождался.
Федорчуку было 60 лет. 26 ноября ему бы исполнился 61 год.
В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса в городе назначили повторные выборы мэра.