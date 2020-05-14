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15 мая • обновлено в 12:01
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Данилюк раскрыл последствия "бунта мэров" в Украине

14.2т
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Так называемый бунт мэров в Украине появился из-за вакуума в центральной власти, однако это не приведет ни к чему хорошему.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказал бывший секретарь СНБО Александр Данилюк. Он отметил, что управы на бунтующих мэров найти не удастся.

"Я все-таки за правильный баланс власти – центральная власть должна качественно выполнять свои функции, а мэры – свои. Если центральная власть не делает это, образуется вакуум, который кто-то заполняет.

В преддверии местных выборов его стали заполнять мэры. Правильно это или нет? Ну, вакуум – это всегда плохо. Так что лучше пусть его заполнят мэры. Но на самом деле это неправильно", – отметил Данилюк.

Александр Данилюк

Александр Данилюк

112 Украина

Он привел в пример отношение к карантину из-за коронавируса в разных городах страны.

"Мы видим, что большинство киевлян придерживается требований безопасности. Но вот мне недавно позвонил знакомый из Одессы и рассказал, что там открыты летние площадки, пляжи, люди не особо напрягаются, не носят маски. Посему у меня вполне логичный вопрос: либо в Киеве все слишком жестко, либо в Одессе слишком мягко. В общем, что-то здесь не стыкуется...

Должен быть все-таки унифицированный подход. Вот в этом вопросе власть недорабатывает. Ведь вы сегодня сели в машину и поехали в Одессу, а завтра во Львов", – сказал Данилюк.

Он добавил, что "после перетягивания каната" с мэром Черкасс, где несмотря на запрет власти отменили ограничения, глава МВД Арсен Аваков "сначала угрожал, а потом заявил, что регулирование карантина должно быть ответственностью мэров".

"Но это в корне неправильно. То есть власть испугалась, дала заднюю и хочет сохранить лицо. И она проигрывает", – считает бывший секретарь СНБО.

"Что может сделать центр в отместку? Ограничить финансирование регионов – подкорректировать финансовую децентрализацию. Местные власти тоже уязвимы. Но я очень не хотел бы, чтобы так случилось. Если Банковая будет себя так вести, мэры не сдадутся. Украине не хватало еще и такой войны. При этом пострадает вся страна. Еще раз говорю, что каждый должен заниматься своим делом. Нарушение баланса ни к чему хорошему не приведет", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Данилюк также указал на кадровые проблемы президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
политика
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