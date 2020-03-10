В случае проведения в Украине референдума по статусу Донбасса Россия может получить контроль над всеми ключевыми решениями украинской политики.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, комментируя законопроект "О всеукраинском референдуме", опубликованный для обсуждения на сайте Верховной Рады.

"Это очень опасная тема, опасный инструмент... Думаю, все понимают, что возможности для манипулирования такие, что спросят людей, но получат то, что хотят. Я к референдумам довольно осторожно отношусь, потому что мы должны вырасти в культуре референдумов. Их не так много было", – отметил экс-секретарь СНБО.

Данилюк привел пример референдумов в европейских странах: "Посмотрите, например, на Швейцарию. Там местные вопросы выносятся на местный референдум, они выросли в этом. Они за столько лет выучили, что если приняли какое-то решение, за него отвечают... Если мы смотрим на Великобританию, где прошел референдум по Brexit – там очень много было манипуляций. Во-вторых, британцы не привыкли к референдуму, не понимали, что это такое. Кое-кто голосовал не потому, что был за Brexit, а чтобы показать – вот вам. А теперь им с этим жить".

По его словам, в Украине сейчас активно работает российская пропаганда, а патерналистически настроенные люди не привыкли к волеизъявлению через референдум.

"Поэтому надо спрашивать у людей, но я бы очень осторожно относился. Особенно когда это касается таких вопросов, как статус Донбасса. Следствием этого может быть, что мы потеряем возможность влиять на свой курс. Это хотела сделать Россия в свое время – нас ограничить, чтоб так называемые "представители Донбасса" получили свою "народную милицию", а также влияние на ключевые решения всей Украины", – заявил Данилюк.

vchasnoua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал, что президент Владимир Зеленский рассматривает запасной вариант урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

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