Сор из избы? Данилюк нашел оправдание провалу реформы ГФС

Министр финансов Украины Александр Данилюк написал письмо послам стран G7, в котором изложил свою версию скандала с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Скан-копию письма опубликовала "Экономическая правда".

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Так, он сообщает западным партнерам подробности внутренней работы Министерства финансов Украины, в частности, о "проблемах" с кадровыми назначениями. А также сообщает причину конфликта с премьер-министром.

Данилюк объясняет обращение к послам стремлением "избежать недоразумений и манипуляций".

Письмо министра финансов Украины Данилюк "Экономическая правда"

Из текста письма следует, что в течение двух лет Данилюк лоббировал кандидатуру Яны Бугримовой на должность своего заместителя по вопросам налоговой политики, однако премьер-министр отказался выносить ее на утверждение правительства.

"Я не приемлю, когда кандидатуры заместителей должны утверждаться президентом и премьер-министром", - написал Данилюк.

Ответственность за провал реформы Государственной фискальной службы Украины министр финансов возлагает на Владимира Гройсмана, который, по его словам, "отменил концепцию реформирования ГФС".

"Проектом институциональной реформы ГФС со стороны Министерства финансов руководила Яна Бугримова. Нам пришлось практически остановить проект, после того, как премьер-министр отменил концепцию реформы", - говорится в письме.

Напомним, что Кабинет министров Украины в январе 2018 года принял решение об отмене концепции реформирования Государственной фискальной службы, предложенной Минфином. Гройсман объяснил такое решение правительства "бессмысленностью" документа, разработанного ведомством Данилюка.

"Мы отменили ряд решений, которые были сформулированы как концепция реформы ГФС. Но они не привели бы ни к каким нужным изменениям, потому что требовали бы многих, многих изменений в законодательстве. Эта концепция была бессмысленной абсолютно”, - заявил тогда премьер.

Во время заседания Кабмина 23 мая между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, которая может закончиться отставкой первого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Данилюку может грозить тюремный срок из-за незадекларированной квартиры в Лондоне стоимостью порядка 29 млн гривен.