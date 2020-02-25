Данилов объяснил, как Украина спасает Путина от развала России

Президент России Владимир Путин напал на Украину, потому что без внешнего врага он неспособен объединить россиян.

Об этом в интервью "Лиге" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Непростые религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами", – пояснил он.

Данилов и Путин

Данилов на примере Чечни показал, что РФ не может долго держаться только за счет денег.

"Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держаться не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ", – отметил глава СНБО.

Также он добавил, что бушующий в Китае смертельный коронавирус может ударить по экономике страны.

"Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", – подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Данилов высказал убеждение, что с жителями временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей "надо общаться" как с украинцами и "объяснять им ситуацию".

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