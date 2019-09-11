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11 сентября • обновлено в 22:28
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Cюмар забила тревогу из-за шагов к сворачиванию евроинтеграции Украины

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Украина должна настаивать на получении плана действий относительно членства в НАТО, ведь уход от сотрудничества с НАТО будет означать возвращение в сферу влияния России.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат фракции "Европейской солидарности" Виктория Сюмар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сюмар вспомнила события осени 2013 года, когда на Майдан вышла молодежь, представители среднего класса и протестовали против сворачивания европейского и евроатлантического курсов Януковичем, возвращение Украины в сферу влияния России и против узурпации власти.

Депутат от "ЕС" Виктория Сюмар

Депутат от "ЕС" Виктория Сюмар

Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

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"Нашу фракцию волнуют процессы, происходящие в сфере европейской, а особенно евроатлантической интеграции. Те заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на получении плана действий членства в НАТО – это в определенной степени означает сворачивание евроатлантической интеграции Украины. Также мы видим и косвенные сигналы такого сворачивания. Есть сигналы о том, что инструкторов НАТО уже отзывают из зоны разграничения", – заметила политик.

Сюмар подчеркнула, что Североатлантический альянс станет гарантией безопасности Украины.

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"НАТО для Украины – это не просто безопасный блок, это не просто какая-то далекая перспектива. НАТО для Украины – это единственный способ гарантировать безопасность каждому украинцу в противостоянии с ядерным соседом и агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал часть украинской территории на востоке – Россией. Если мы сегодня отойдем от сотрудничества с НАТО, если мы откажемся от получения ПДЧ, это будет обозначать, что Украина снова готова попасть в сферу влияния России", – подчеркнула парламентарий.

Напомним: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО отметил, что Украине не стоит по собственной инициативе форсировать вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, Украина проведет военную реформу, разделив по стандартам НАТО должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

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Персона
Виктория Сюмар
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Эта Сюмар пусть скажет сколько заплатили тем кто вышел на Майдан и чем этот выход обернулся для Украины - деиндустриализацией, массовыми обнищанием населения, развалом экономики, тысячами смертей, потерей территории, бегством населения из страны, миллиардными долларовыми долгами и массой отрицательных последствий, похоже, летальных для независимости страны. Пока что все эти "евроинтеграции" ничего хорошего не принесли и вряд ли принесут.
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Валевич Борис
Валевич Борис
первые пять лет эта "кнопочка" ничем не запомнилась, кроме развода, ее все устраивало и интеграция была обильная, а теперь что понесло - наверное нет больше сил смотреть на страдающий народ
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Если бы Украина всерьёз собиралась в НАТО,то уже давно бы прекратила гражданскую войну и не кричала бы на каждом углу про войну с РФ!!!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Гражданин ЕС, они сейчас не представляют интерес для НАТО ! Военные базы там располагать глупо ! Вся территория Украины простреливается из Крыма , самой России и Белоруссии ! Крым в России и базу НАТО там не сделаешь остальные порты Украины тоже под базы не годятся из-за того же Крыма ! Ну ,а армия Украины ещё далека до стандартов НАТО ,и сомнительно ,что она до них когда-либо доберётся! С ЕС ситуация та же ну кому сейчас нужна в ЕС страна ,которая постоянно будет клянчить деньги!
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