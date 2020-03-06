Сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович в шутку предложил отправить всю Верховную Раду на 14-дневный карантин из-за подозрений на коронавирус у нардепа Олега Волошина.

Коллегу Рабиновича по "Оппозиционной платформе – За жизнь" изолировали после поездки во Францию. Он прошел тест на COVID-19. На своей странице в Facebook 6 марта Рабинович отметил, что его предложение "принесет пользу всем".

"Вся Рада должна быть немедленно помещена... Везти автобусами! В Санжары!" – с иронией написал он в посте.

Вадим Рабинович facebook.com/vadim.rabinovych.1

Среди плюсов нардеп указал следующее (далее – цитата):

депутаты в полном составе могут принимать законы в турбокоронарежиме;

трансляция из места изоляции побьет рекорд смотрибельности;

докажем равенство перед законом;

мы сможем, наконец, принять важные решения.

Он добавил, что "Зеленский, правительство, силовики и даже отставной Рябошапка – все были в Раде и в эти дни общались с залом".

"Прошлых (украинцев на карантине, – ред.) встречали президент и глава СНБО. Но так как они были в зале, и должны сидеть вместе со всеми, – кто будет встречать нас?" – спросил Рабинович.

Как писал OBOZREVATEL, Волошин посещал Францию 27 февраля, где общался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером. Последний подцепил COVID-2019 и был помещен в реанимацию. Его госпитализировали в четверг, 5 марта.

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