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Чумак поддержал Гриценко и возглавил его избирательный штаб

1.2тЧитать материал на украинском

Депутат Верховной Рады, лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак объявил о поддержке кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года.

"Мы приняли решение объединить усилия гражданского движения "Хвыля" и "Гражданской позиции". Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой", - сказал Чумак на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

В свою очередь Гриценко сообщил, что именно Чумак уже назначен руководителем его штаба по подготовке и проведению выборов.

"Хвыля" и "Гражданская позиция" также пойдут вместе на парламентские и местные выборы.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Смотрите также свежий соцопрос, где украинцы назвали лучшего кандидата в президенты Украины от демократической оппозиции.

Персона
Анатолий Гриценко
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Грыця на выборах - по принципу "шоб було"!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавен и двуличен Обозреватель.....Гриценко всем можно комментировать...а Тимошенко нет)))Просто после заявлений или информации о Тимошенке...нет возможности для комментирования...оберегают дуру от негатива
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, первый раз с тобою, ничтожество, согласен! Йуля - неприкасаемая здесь! Но от этого она не становится менее сукой!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Безыдейные стада к безыдейные стадом, сбиваясь в стадо побольше животные и выживают
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