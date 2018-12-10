Чумак поддержал Гриценко и возглавил его избирательный штаб

Депутат Верховной Рады, лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак объявил о поддержке кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года.

"Мы приняли решение объединить усилия гражданского движения "Хвыля" и "Гражданской позиции". Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой", - сказал Чумак на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

В свою очередь Гриценко сообщил, что именно Чумак уже назначен руководителем его штаба по подготовке и проведению выборов.

"Хвыля" и "Гражданская позиция" также пойдут вместе на парламентские и местные выборы.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

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