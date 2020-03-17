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17 марта • обновлено в 11:20
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Чумак не захотел работать с Венедиктовой и написал заявление на увольнение

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Заместитель генпрокурора и исполняющий обязанности главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где также опубликовал фотокопию соответствующего документа (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", – говорится в тексте заявления на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Виктор Чумак

Виктор Чумак

sud.ua

В то же время он также поблагодарил всех за поддержку во время работы в Офисе генпрокурора.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и поддерживал", – отметил Чумак в своем посте.

Заявление Чумака

Заявление Чумака

Facebook/Виктор Чумак

Пост Чумака

Пост Чумака

Facebook/Виктор Чумак

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 марта, монобильшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, а министром экономического развития стал Игорь Петрашко.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
увольнение
Персоны
Виктор Чумак Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
правильно сделал баран
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васильевич василий
васильевич василий
2000 года заявление
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Хапнул денег и в кусты
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