Чумак не захотел работать с Венедиктовой и написал заявление на увольнение

Заместитель генпрокурора и исполняющий обязанности главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где также опубликовал фотокопию соответствующего документа (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).
"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", – говорится в тексте заявления на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Виктор Чумак
sud.ua
В то же время он также поблагодарил всех за поддержку во время работы в Офисе генпрокурора.
"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и поддерживал", – отметил Чумак в своем посте.
Заявление Чумака
Facebook/Виктор Чумак
Пост Чумака
Facebook/Виктор Чумак
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 марта, монобильшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, а министром экономического развития стал Игорь Петрашко.
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