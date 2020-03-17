Чумак не захотел работать с Венедиктовой и написал заявление на увольнение

Заместитель генпрокурора и исполняющий обязанности главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, где также опубликовал фотокопию соответствующего документа (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", – говорится в тексте заявления на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Виктор Чумак sud.ua

В то же время он также поблагодарил всех за поддержку во время работы в Офисе генпрокурора.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и поддерживал", – отметил Чумак в своем посте.

Заявление Чумака Facebook/Виктор Чумак

Пост Чумака Facebook/Виктор Чумак

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 марта, монобильшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову, а министром экономического развития стал Игорь Петрашко.

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