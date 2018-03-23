"Чтобы Украина выжила": в Госдепе назвали ключевую угрозу

Проблема коррупции является ключевой для Украины.

"Для того, чтобы Украина выжила и развивалась, коррупцию нужно искоренить", - заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливен в выступлении, посвященном гуманитарной помощи США, пишет VOA.

По его словам, коррупция досталась Украине в наследие от Советского Союза, точнее во время переходного периода от СССР до независимой Украины, когда "коррупции позволили расцвести", отметил чиновник.

"Я был в прошлом месяце в Киеве. Коррупция является большой проблемой для Украины и правительство Порошенко пытается решить этот вопрос", - сказал он

"Очень трудно от этого очиститься. От этого кнута. Это чрезвычайно важно для демократии, где также сейчас много внимания уделяется следующим выборам президента и парламента. Однако, коррупция уменьшает поддержку людей и уверенность в правительстве и, в конце концов, это уменьшает демократию. Поэтому для нас приоритет по всему миру продвигать честные и справедливые выборы, и искоренение коррупции", - рассказал Салливен.

Как сообщал "Обозреватель", в ЕС упрекнули Украину из-за того, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не использует рекомендации, которые были предоставлены для улучшения процесса проверки электронных деклараций.