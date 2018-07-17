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Что ждет Украину после встречи Путина и Трампа: появились прогнозы

3.6тЧитать новость на украинском

Топовой новостью последних дней остается долгоожидаемая встреча президентов США и России, которая состоялась 16 июля в Хельсинки. Однако пока весь мир гадает над тем, какие же глобальные вопросы обсуждали Дональд Трамп и Владимир Путин, Украину интересует, какую роль в темах переговоров отвели ей и повлияет ли эта аудиенция на ее судьбу.

В этой связи OBOZREVATEL решил провести опрос среди читателей и узнать, каких последствий после диалога двух президентов стоит ждать.

Согласно полученным результатам, 55% респондентов убеждены, что минувшая встреча политиков ничего не изменит, поскольку является простой формальностью. Вместе с тем, 22% считают, что Путин и Трамп в любом случае затронули тему Украины, поэтому следует готовиться к переменам.

Новости
Встреча Путина и Трампа: в Украине подвели итоги

14% читателей выбрали наиболее пессимистичный вариант и ответили, что Трамп после переговоров с главой страны-агрессора признает временно аннексированный Крым российским. Однако 7% наоборот считают, что диалог президентов положит начало освобождению политического узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова, которого Путин согласится отпустить взамен на политические уступки.

Встреча Трампа и Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по международной политике Ирина Верещук заявила, что Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе аннексированного Крыма, поскольку для него подобная попытка договориться с российским коллегой грозит большими неприятностями.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Темы
Встреча Путина и ТрампаОпросы ОбозревателяАннексия КрымаУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинОлег Сенцов
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Да ничего хорошего не ждет украину. Сами закончить войну хохлы не в состоянии. США и НАТО за хохлов воевать не будут. Приближается период выплаты долгов, нужны транши, иначе дефолт. За транши поднимут цены на газ, а следовательно поднимутся цены на все, что с этим газом связано. Кроме того выборы в очередной раз расколют общество, велика вероятность народных выступлений и волнений.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Русский Солдат, хорошо, что ты подтверждаешь - война все таки идет. И воюет Украина с россией на своей территории. Поэтому закончиться война может только полной вашей капитуляцией - выводом российских солдат и бандюков Янека на территорию россии и передачей границы под контроль украинских пограничников. Другого исхода войны быть не может...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Русский Солдат, а если еще с хлором не разберутся, то будет самый грязные майдан в истории. Покрышки будут жечь, чтобы запах перебить.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Трамп, хрямп... Кому ещё не дойдёт, что Трамп сам ничего не решает и не озвучивает без предварительного согласования с Конгрессом. Далее... После встречи Трампа и Путина в США решаеться вопрос усиления санкций в отношении России.
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