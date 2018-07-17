Что ждет Украину после встречи Путина и Трампа: появились прогнозы

Топовой новостью последних дней остается долгоожидаемая встреча президентов США и России, которая состоялась 16 июля в Хельсинки. Однако пока весь мир гадает над тем, какие же глобальные вопросы обсуждали Дональд Трамп и Владимир Путин, Украину интересует, какую роль в темах переговоров отвели ей и повлияет ли эта аудиенция на ее судьбу.

В этой связи OBOZREVATEL решил провести опрос среди читателей и узнать, каких последствий после диалога двух президентов стоит ждать.

Согласно полученным результатам, 55% респондентов убеждены, что минувшая встреча политиков ничего не изменит, поскольку является простой формальностью. Вместе с тем, 22% считают, что Путин и Трамп в любом случае затронули тему Украины, поэтому следует готовиться к переменам.

14% читателей выбрали наиболее пессимистичный вариант и ответили, что Трамп после переговоров с главой страны-агрессора признает временно аннексированный Крым российским. Однако 7% наоборот считают, что диалог президентов положит начало освобождению политического узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова, которого Путин согласится отпустить взамен на политические уступки.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по международной политике Ирина Верещук заявила, что Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе аннексированного Крыма, поскольку для него подобная попытка договориться с российским коллегой грозит большими неприятностями.