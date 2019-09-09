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10 сентября • обновлено в 06:39
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Что планирует "Слуга народа" в Раде: журналист выяснил главные нюансы

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До конца 2019 года партия "Слуга народа" планирует принять огромное количество законов. За несколько дней в Верховной Раде Украины были зарегистрированы свыше 400 законопроектов.

"Сотрудники аппарата Верховной Рады, как я понимаю, даже не успевают их загружать на сайт. По 2-3 дня висит, что есть проект закона, но его текст недоступен", – рассказал журналист и политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный.

Он напомнил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял о намерении принимать по 7-10 законопроектов ежедневно.

"Тут важно говорить о качестве. Сейчас сложилась ситуация, когда у "Слуги народа" большинство в парламенте и обсуждение законопроектов по сути является формальностью… Но я думаю, что важно именно качество. Чтобы была реальная дискуссия, достаточно компетентная и профессиональная", – подчеркнул журналист.

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Он обратил внимание на еще один интересный аспект работы новой Рады – организацию "тематических дней", посвященных рассмотрению законопроектов одного направления.

"Я брал интервью с Михаилом Федоровым (нынешний вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации. – Ред.). Он говорил, что будет введен день цифровизации – за один день будут голосовать все законопроекты, которые связаны с цифровыми технологиями. Или, допустим, день децентрализации. И так далее", – объяснил Тысячный.

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По его прогнозам, насколько сплоченно и результативно будет работать монобольшинство, покажет голосование по спорным законопроектам – например, об открытии рынка земли.

"Пока какого-то кризиса я не вижу. Но осень реально покажет, насколько фракция сможет справляться с вызовами, которые будут в октябре-ноябре", – отметил он.

Тысячный добавил, что даже если 10-15 депутатов из президентской партии не проголосуют за какой-либо законопроект, их могут "заместить" члены межфракционной группы "За будущее", которые поддерживают инициативы президента Владимира Зеленского.

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Сейчас, по его мнению, определенные проблемы с коммуникацией в "Слуге народа" все-таки существуют.

"Всем известный тренинг в Трускавце – это была площадка для тимбилдинга. И сейчас, насколько я вижу и общаюсь, есть определенные проблемы. Это связано с тем, что партия "Слуги народа" попала в парламент на 95% из-за рейтинга Владимира Зеленского. Поэтому, мне кажется, немного есть зависимость от Офиса президента в контексте голосования будущих законопроектов. Мол, вы должны президенту, ведь вы туда попали", – объяснил политический обозреватель.

"Плюс, из-за такого большого количества людей – 254 человека – они были поделены на группы. Это не скрывается. Т.е. у них идет коммуникация сначала на уровне депутат – руководитель группы. Затем руководитель группы – глава фракции. И глава фракции уже идет дальше", – уточнил Тысячный.

Верховная Рада IX созыва планирует устраивать "тематические дни"

Верховная Рада IX созыва планирует устраивать "тематические дни"

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 5 сентября состоялось закрытое заседание партии "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Представитель Кабинета министров в Раде и народный депутат Ирина Верещук в эфире ObozTV рассказала, что на этой встрече обсуждались вопросы внутренней коммуникации – как межпартийной, так и межфракционной.

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Темы
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Персона
Виталий Тысячный
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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